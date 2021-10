VIDÉO - Volcan aux Canaries : un monstre imprévisible auquel personne n’échappe

La Cumbre Vieja déverse son magma sans arrêt, nuit et jour. À chaque grondement, la lave dévale la pente du volcan et engloutit les maisons une à une sur l'île canarienne de La Palma. Les habitants continuent d’évacuer tous les jours. "Je vide la maison. On s’en va. On s’en va tous pour que la lave ne nous emporte pas", témoigne une habitante en remplissant un camion de ses affaires.

Tous ceux qui sont menacés sont relogés un peu plus loin dans la ville. Pour les autorités, c’est une course contre la coulée de lave impossible à gagner. L’atmosphère pesante est chargée de fumées et de gaz toxiques.

Sur une terrasse située face au volcan et en hauteur, les scientifiques observent et essayent de comprendre le phénomène mais le monstre est imprévisible. "Il y a de plus en plus de tremblements de terre avec une intensité plus élevée. On s’attend à ce que dans les prochains jours, il y en ait encore et de plus en plus fort", affirme l’une d’entre eux.