VIDÉO - Volcan aux Canaries : deux nouvelles coulées de lave s’échappent à La Palma

Cette double bouche s’ajoute aux trois autres déjà ouvertes, dont une source "primordiale" de laquelle serait partie la plus grosse quantité de lave ayant atteint la mer. Au total, 80 millions de mètres cubes de magma se sont déjà échappés du volcan, a indiqué ce vendredi le président du gouvernement des Canaries, Ángel Víctor Torres, "soit environ deux fois plus que le volcan Teneguía en 1971 et en deux fois moins de temps", note El País.

Jeudi 30 septembre, la lave crachée par le volcan continuait de s'enfoncer dans la mer, qu’elle avait atteint dans la nuit de mardi à mercredi, formant une avancée de près de vingt hectares et faisant craindre une dégradation de la qualité de l'air dans les communes situées près de la côte, rapportait l’AFP. Dans l’après-midi, la coulée avait alors déjà parcouru six kilomètres depuis le début de l'éruption il y a onze jours. Au total, la lave recouvre désormais 476 hectares de cette île qui en fait environ 70.000, selon l'autorité locale de La Palma.

L'éruption, qui n'a fait aucun mort ni blessé, a entraîné l'évacuation d'environ 6.000 des 85.000 habitants de l'île. Vendredi matin, la lave avait endommagé plus de 1000 bâtiments selon le satellite Copernicus, un chiffre qui comprend à la fois les logements, garages et structures agricoles, ajoute El País.

L'éruption a également produit des gaz potentiellement toxiques à cause du choc des températures, lors de la rencontre entre la lave et la mer. "L'eau de mer est à un peu plus de 20 degrés et le magma à plus de 1.100 degrés" et leur contact "a pour un effet un changement immédiat : le magma se solidifie et d'énormes quantités d'eau de mer s'évaporent, donnant lieu à des nuages qui contiennent du chlore", a expliqué à l'AFP Arnau Folch, vulcanologue au CSIC, le conseil supérieur de la recherche scientifique. D'après l'Institut national de toxicologie, la concentration de dioxyde de soufre a augmenté pour la première fois jeudi après-midi à Tazacorte.