Volcan aux Canaries : la lave atteint la mer, la menace de gaz toxiques s'accroît

Cette rencontre entre la lave, une roche fondue à plus de 1.000 degrés Celsius, et une eau de mer qui avoisine les 20-25 degrés Celsius était particulièrement redoutée en raison de la production de gaz toxiques et de particules nocives qu'elle pouvait entraîner, ce qui la rend potentiellement très dangereuse. Pour cette raison, le gouvernement régional de l'archipel a décrété un "rayon d'exclusion de 2 milles marins" autour de l'endroit d'arrivée prévue. Il existe une "possibilité qu'il y ait un petit choc lorsque le magma pénètrera dans l'eau de mer et que ce petit choc provoque des vapeurs qui peuvent être toxiques", avait souligné le directeur technique du Plan d'urgence volcanique des Canaries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende. "L'inhalation ou le contact avec des gaz et liquides acides peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires, et peut causer des difficultés pour respirer", a de son côté précisé Involcan.