VIDÉO - Wall of Moms, ces mères qui luttent contre les violences policières aux États-Unis

"Mains en l’air, s'il vous plaît, ne me tirez pas dessus." C’est ce type de slogan que le Wall of Moms chante pendant les manifestations. Avec des tournesols à la main, elles s’habillent en jaune et protègent les manifestants des policiers en créant un mur entre eux. Un mur de mamans.

Celle qui est à l’initiative de ce mouvement, c’est Bev Barnum. Cette mère de famille vit à Portland et a été scandalisée quand elle a appris que Donald Trump envoyait les policiers fédéraux contre les manifestants. Elle a donc décidé de lancer un appel sur Facebook pour mobiliser d'autres mères de famille, indignées comme elle. Elles ont été des dizaines à répondre présentes.

Au début seulement à Portland, le mouvement a pris de l’ampleur et est maintenant présent dans tout le pays. Elles sont de plus en plus nombreuses à ériger un mur pour protéger les manifestants et leur initiative a fait des émules au-delà des mères. Des vétérans américains ont décidé, eux aussi, de soutenir le mouvement Black Lives Matter avec le Wall of Vets. Les papas ont également rejoint les manifestations. Avec des souffleurs de feuilles, les Wall of Dads dispersent les gaz lacrymogènes.