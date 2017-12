De Times Square à l'opéra de Sydney, suivez les feux d'artifice du Nouvel An à travers le monde avec ces webcams

Installez-vous confortablement et apprêtez-vous à passer une soirée au chaud en faisant le tour du monde. Chaque année le monde entier célèbre son passage à la nouvelle année et grâce à la magie des fuseaux horaires et d'Internet, vous allez pouvoir assister à chacun d'entre eux depuis chez vous.





Pas mal, non ? De Times Square et son célèbre décompte en passant par le feu d'artifice sur la baie de Sydney, ou bien direction Rio de Janeiro voire l'Islande : voici un petit tour du monde des webcams via leqsuelles vous pourrez suivre les festivités sans bouger de votre canapé ou en le projetant en fond d'écran sur votre téléviseur, histoire de chauffer l'ambiance.