Wikileaks : Assange a tenté de créer un "centre d'espionnage" dans l'ambassade d'Equateur, selon le président équatorien

Le président équatorien Lenin Moreno l’assure : Julian Assange méritait de se voir retirer l’asile politique au sein de son ambassade à Londres. Et pour cause, le patron de de Wikileaks ayant tenté d’y créer un "centre d'espionnage".





"Nous ne pouvons pas permettre à notre maison, la maison qui a ouvert ses portes, de devenir un centre d'espionnage", a déclaré dimanche Lenin Moreno. "Cette activité viole les conditions d'asile", a-t-il ajouté, assurant que la décision de retirer l'asile à Julian Assange "n'est pas arbitraire, mais repose sur le droit international".





Selon le chef de l’Etat, qui a accédé au pouvoir en 2017, le précédent gouvernement de son pays est en partie responsable de la situation, puisqu’il aurait fourni à Julian Assange des équipements qui ont permis d'"interférer dans les affaires d'autres Etats". Le président équatorien a aussi dénoncé l'attitude "absolument répréhensible et scandaleuse" de Julian Assange dans l'ambassade et son "comportement inapproprié en matière d'hygiène". Selon Quito, l’Australien aurait notamment souillé les murs avec ses excréments. Interrogée par Sky news dimanche matin, l'avocate de Julian Assange, Me Jennifer Robinson, a réfuté ces accusations, les qualifiant de "scandaleuses".