VIDÉO - Les images de l'usine chimique qui a explosé faisant 78 morts dans l'est de la Chine

Régulièrement frappée par des catastrophes industrielles, la Chine a connu une nouvelle explosion mortelle jeudi 23 mars à Yancheng, une ville située au nord de Shanghai. Le bilan de l'explosion est monté lundi 25 mars à 78 morts. Sur les 28 personnes qui avaient précédemment été portées disparues, trois ont finalement été retrouvées vivantes et le décès de 25 autres a été confirmé sur la base de tests ADN, a précisé la municipalité sur le réseau social Weibo. Quelques jours plus tôt, les secouristes avaient découvert un survivant quarante heures après cet accident industriel qui est parmi les plus graves de l'histoire du pays.