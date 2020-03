Zaandam, l'errance d'un paquebot contaminé par le coronavirus

Depuis plus de deux semaines, le paquebot Zaandam est un paria. Il a été rejeté par les pays dont il longe les côtes. L'Argentine, le Chili, le Pérou, l'Équateur, la Colombie et le Panama ont tous refusé de l'aider. À son bord, la situation sanitaire reste confuse. La seule certitude est que quatre voyageurs sont morts du coronavirus. Plus d'une centaine passagers, dont une vingtaine de Français, présentent des symptômes.



