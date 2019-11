Zoom sur l'Italie de Léonard de Vinci

Léonard de Vinci a vu le jour dans un petit village d'Italie, dont il porte le nom. N'ayant pas pu aller à l'école, il était gaucher et autodidacte. Ses œuvres ne passaient pas inaperçu, notamment les peintures de la cathédrale de Florence ainsi que la Cène, le dernier repas de Jésus de Nazareth, visible au couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie. L'arbalète géante et la machine volante restent les inventions les plus fameuses de ce grand ingénieur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.