Vidéos islamophobes : Trump prêt à présenter ses excuses pour son retweet controversé

Il ne voulait pas les offenser, affirme-t-il. Le président américain Donald Trump s'est dit prêt à s'excuser pour avoir retweeté au mois de novembre des vidéos anti-musulmans d'un groupe britannique d'extrême droite Britain First. Un acte qui avait fortement choqué au Royaume-Uni et suscité un incident diplomatique avec la Première ministre Theresa May.