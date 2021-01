VIDÉOS - Cérémonie d'investiture : les images marquantes de la journée

Avant de monter à bord d'Air Force One (pour son dernier vol officiel), Donald Trump s'est adressé une dernière fois à ses partisans invités à une réunion de dernière minute. Depuis la base militaire d'Andrews, il a salué quatre années "extraordinaires" et souhaité "bonne chance" à la nouvelle administration, sans jamais prononcer les noms de Joe Biden et de Kamala Harris. Il a promis de revenir "d'une manière ou d'une autre", entretenant le flou sur ses projets, en partie liés à la décision du Sénat de le destituer ou non. Fait sans précédent depuis 150 ans, le magnat a décidé de snober la cérémonie d'investiture de son successeur.