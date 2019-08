Vidéos d'explosion en Russie : quand les médias et les internautes s'emmêlent les pinceaux

Alors de quoi s'agit-il ? Cette explosion spectaculaire a eu lieu quelques jours plus tôt, en Sibérie. Le lundi 5 août, un dépôt de munitions a pris feu dans un dépôt d'obus d'une unité militaire stationnée près de la ville d'Atchinsk, dans la région de Krasnoïarsk. Les habitants des environs ont été nombreux à sortir leur téléphone et à capter ce moment et pour cause : cet incendie a provoqué plusieurs explosions, leur laissant le temps de dégainer leur appareil.





Dans un thread, Rebecca Dumbar rapporte les faits en temps réel et y compile de nombreuses vidéos d'internautes. Son premier post (ci-dessous) montre ainsi dès le 5 août la vidéo du fameux champignon. Une heure plus tard, elle indique : "Des explosions sont toujours signalées dans le dépôt de munitions de l'armée près de Kamenka dans la régions de Krasnoyarsk". Puis, montrant des images désolées du village tout proche de Kamenka, traversée de cratères et dont les maisons ont été brûlées, elle explique : "Les explosions dans les entrepôts n'ont pas cessé toute la nuit". Des milliers de personnes ont été évacuées.