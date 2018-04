L'Iran, la Syrie... et un bisou : le récap' du passage de Macron et Trump devant la presse

La porte semble être ouverte. Donald Trump a exhorté Pyongyang à éliminer tout son arsenal nucléaire, précisant ce qu'il entendait exactement avec ses multiples appels à la "dénucléarisation" du régime totalitaire avant un sommet très attendu avec le dirigeant nord-coréen. Pour lui, cela signifie que Pyongyang doit se débarrasser de ses bombes atomiques.





"Très simple", a-t-il répondu à un journaliste qui lui demandait comment se passerait le sommet avec le prochain sommet avec la Corée du Nord. "Je pense que ça va être très positif", a déclaré mardi le président américain après des mois de provocations de part et d'autres. "J'ai entamé un processus et quand je l'ai fait, tout le monde a pensé que je m'y prenais très mal mais en même temps, depuis 25 ans les gens se sont engagés dans des tractations et rien ne s'est passé, et maintenant beaucoup de choses se passent", a-t-il expliqué.





Il a également avancé que la Corée du Nord souhaitait que le sommet ait lieu dès que possible. Mike Pompeo, patron de la CIA s'est d'ailleurs rendu dans le pays durant le week-end de Pâques. "Il a eu une bonne rencontre avec Kim Jong Un, et il s'est vraiment bien entendu avec lui" à cette occasion.