Covid-19 : les Etats-Unis en pleine troisième vague, New York ferme ses écoles

Avec 255 000 morts et plus de dix millions de cas, les Etats-Unis sont de loin le pays le plus durement touché par le Covid-19. Et ce qui s'apparente à une troisième vague est en train de voir le jour dans le pays, avec plus de 180.000 cas détectés chaque jour. Cette vague est d’ores et déjà deux fois plus forte que celles de mars-avril ou juillet-août. Face à ce rebond de l’épidémie, les automobilistes prennent d’assaut les parkings dès le lever du jour, transformés en centres de dépistage du Covid-19, créant des files d’attente sur des centaines de mètres.

Des scènes qui se multiplient dans tout le pays, dans les zones rurales comme dans les grandes villes car, contrairement au printemps dernier, aucun Etat n’échappe à l’épidémie. A Los Angeles, en Californie, les habitants sont nombreux à venir se faire tester. "Tout est complet. Certains se sont levés à 5h du matin et attendent encore à 15h. C’est vraiment tendu le test Covid !" constate l’un d’entre eux au micro de TF1.