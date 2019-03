"C'était juste le chaos" : évacuation mouvementée pour les 1300 passagers d'un paquebot au large de la Norvège

Vers 21h, heure française, 136 personnes avaient été évacuées. À cause des très mauvaises conditions météorologiques, les autorités ne peuvent hélitreuiller qu'un passager à la fois. Selon le responsable du Centre de secours du sud de la Norvège, Per Fjeld, l'opération de sauvetage doit se poursuivre toute la nuit et "les personnes sont en sécurité" sur le navire. Parmi les personnes évacuées, trois sont gravement blessées, selon les médias locaux. Les passagers du Viking Sky sont originaires de 16 différents pays, notamment du Royaume-Uni et des États-Unis.





En parallèle, l'équipage du navire tente de faire redémarrer le deuxième moteur pour permettre au bateau de quitter la zone. Un remorqueur fait également route vers le Viking Sky afin de le tirer vers un port et éviterait aux secours d'évacuer l'ensemble des passagers par hélicoptère.





"Je n'ai jamais rien vu d'aussi effrayant. J'ai commencé à prier, j'ai prié pour la sécurité de tout le monde à bord", a déclaré à la télévision publique NRK l'une des passagères qui a pu regagner la terre ferme, Janet Jacob. Des images diffusées sur les médias locaux et sur les réseaux sociaux montrent des passagers tentant de rester calmes alors que le tangage fait rouler les meubles autour d'eux.