Vin, Gilets jaunes, armes à feu : toutes ces fois où Donald Trump a taclé la France

Début décembre, le chef d'Etat avait publié plusieurs tweets successifs contre l'accord de Paris en prenant les Gilets jaunes comme point d'entrée. D'abord, parlant d'un "jour très triste" à propos de "l'acte 4" - celui de la dégradation de l'Arc de triomphe - il avait commenté : "L'accord de Paris ne marche pas si bien que ça pour Paris. Manifestations et émeutes partout en France. Les gens ne veulent pas payer autant pour peut-être protéger l'environnement. Les manifestants scandent 'We want Trump'. J'adore la France". Après vérification, la vidéo sur laquelle il s'appuyait pour étayer ses dires avait en fait été tournée à Londres plusieurs mois auparavant...





Sans se préoccuper de sa "fake news" comme il aime les appeler, Trump avait enchaîné avec "Peut-être qu'il est temps de mettre fin à l'accord de Paris, ridicule et extrêmement cher, et rendre l'argent aux gens en réduisant les impôts". Des propos réitérés lorsque Emanuel Macron avait cédé une première fois aux revendications des Gilets jaunes, en suspendant temporairement la taxe sur le carburant. "Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a deux ans", avait alors tweeté le locataire de la Maison blanche.