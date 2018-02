Violences conjugales : deux employés de la Maison Blanche démissionnent, Trump met en garde contre les "fausses accusations"

Mercredi dernier, Rob Porter, secrétaire du personnel de la Maison Blanche, a annoncé sa démission suite à des mises en cause par ses deux ex-femmes pour des violences conjugales. Sa démission intervient après la publication d'articles dans le Daily Mail et The Intercept dans lesquels on peut lire les témoignages de deux ex-femmes de Rob Porter, Colbie Holderness et Jennifer Willoughby, où elles dénoncent les abus physiques et psychologiques dont elles ont été victimes. Deux photos montrent Colbie Holderness avec un oeil au beurre noir, résultat d'un coup de poing asséné par son ex-mari, selon elle. Des accusations réfutées par l’intéressé dans un communiqué.