Elle a versé 7 milliards d'euros pour les droits des femmes, zoom sur l'ONG chrétienne World Vision

Ce jeudi à Nairobi, plusieurs pays et organisations se sont engagés à hauteur d’au moins 10 milliards de dollars sur les dix prochaines années pour améliorer les droits reproductifs des femmes. Plusieurs gouvernements contribueront à hauteur d’au moins 2 milliards de dollars, et des ONG et entreprises ont promis 8 milliards de dollars. Sur ces 8 milliards, 7 seront versés par la seule ONG World Vision.

Cette ONG chrétienne évangéliste a été créée en 1950 par Robert Pierce. En 1947, pasteur et correspondant de guerre, cet Américain visite un orphelinat en Chine et donne 5 dollars au personnel pour s'occuper de la petite Jade White. Il promet de renouveler l'opération tous les mois. Trois ans plus tard, il créé World Vision pour permettre à son entourage d'aider d'autres enfants par l'intermédiaire du parrainage. Depuis, l'ONG est intervenue au Vietnam lors de la guerre contre les Etats-Unis, durant la famine en Ethiopie, auprès des malades du Sida et des victimes du tsunami de 2004.

En 2017, plus de 3 millions d'enfants ont été parrainés. L'ONG dont le siège est situé à Londres emploie plus de 37.000 personnes dans près de 100 pays. La branche française de l'ONG, Vision du Monde, revendique 35.000 donateurs et 24.000 enfants parrainés dans 11 pays. Ses ambassadeurs sont l'actrice Virginie Ledoyen et les chefs cuisiniers Amandine Chaignot et Guillaume Gomez.

L'organisation se dit et se revendique d'influence chrétienne. Sur ses différents sites, plusieurs pages sont consacrée à la foi chrétienne. Sur le site international de World Vision, on peut lire : "Notre foi chrétienne nous porte à croire que chaque personne a été créée à l’image de Dieu et mérite la vie dans toute sa plénitude. (…) Nous montrons notre expérience de l’amour inconditionnel de Jésus dans notre travail. Nous sommes appelés à être des témoins et à refléter l’amour inconditionnel de Dieu." La foi chrétienne influence l'ONG jusque dans ses statuts. En 2014, son président avait choisi d'ouvrir les rangs de l'organisation aux homosexuels mariés, avant de faire marche arrière devant le tollé suscité par cette décision, contraire aux principes de l'église.