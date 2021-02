Ebola : la Guinée de nouveau en "situation d'épidémie" avec 7 cas confirmés, dont 3 décès

À l'issue d'une réunion de crise à Conakry, le Dr Sakoba Keïta, qui dirige l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), a indiqué qu'une personne était décédée fin janvier à Gouecké, dans la région de Guinée forestière, proche de la frontière avec le Liberia. "Son enterrement a eu lieu à Gouecké, le 1er février, et certaines personnes qui ont pris part à cet enterrement ont, quelques jours après, commencé à avoir des manifestations de diarrhées, de vomissements, de saignements et de fièvre", a déclaré le chef de l'agence sanitaire guinéenne. Une équipe a été dépêchée sur place pour identifier les potentiels cas contacts.

Provoquant une fièvre brutale, des maux de tête, des vomissements et diarrhées, le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo (RDC). Depuis, ce virus, pour lequel il existe deux vaccins expérimentaux mais aucun traitement curatif, a semé plusieurs fois la terreur en Afrique. Partie en décembre 2013 de Guinée forestière, avant de se propager au Liberia et à la Sierra Leone voisins, l'épidémie en Afrique de l'Ouest s'était achevée en 2016 après avoir atteint dix pays, dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant plus de 11.300 morts.