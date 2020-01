Virus meurtrier en Asie : la crainte d'une accélération de la propagation à cause du Nouvel an chinois

La plus grande migration humaine au monde suscite cette année de vives inquiétudes. Alors que les festivités du Nouvel an chinois doivent débuter ce samedi, entraînant un chassé-croisé de centaines de millions de personnes retournant voir leur famille, les autorités craignent une accélération de la propagation du mystérieux virus qui frappe le pays depuis le mois dernier.

"Wuhan est un centre majeur et le niveau de vigilance doit rester élevé alors que les voyages font partie intégrante du Nouvel An chinois qui approche", explique le Dr Jeremy Farrar, directeur de la fondation britannique Wellcome Trust, cité par l'AFP.

Selon le site spécialisé FlightRadar24, plus de 2000 vols sont prévus en l'espace de quelques jours au départ de Wuhan vers d'autres villes chinoises, et plus de 200 autres vers l'étranger, dont un quart vers la Thaïlande. Hors d'Asie, des vols sont aussi prévus pour Paris, Londres, New York ou Sydney notamment. De quoi pousser les autorités à procéder à des contrôles systématiques dès qu'atterrissent des avions en provenance des zones à risques.

"Nous sommes prêts pour le pire. Nous n'avons pas baissé la garde", a ainsi déclaré Matthew Cheung, numéro deux de l'exécutif à Hong Kong, où la vigilance est maximale. L'aéroport de la ville, l'un des plus fréquentés du monde, procède déjà en temps normal au contrôle thermique de tous les passagers mais ceux qui arrivent de Wuhan doivent désormais également remplir un formulaire et s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison en cas de mensonge.