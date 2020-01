Virus mystérieux : la Chine annonce un quatrième mort, un cas suspect en Australie

Plus d'un mois après son apparition sur un marché de Wuhan, le virus, de la famille du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), touche désormais plusieurs grandes villes du pays, dont Pékin et Shanghai, et trois autres pays d'Asie : Japon, Corée du Sud et Thaïlande. Le virus suscite des inquiétudes croissantes en Chine et dans les pays alentour, en plein chassé-croisé dans les transports avant le Nouvel An chinois, samedi 25 janvier. Cette période, qui voit traditionnellement gares et aéroports bondés, est un facteur de risque supplémentaire pour la propagation du virus.