Visite d'al-Sissi : un auteur italien restitue sa Légion d'honneur

C'est un geste qu'il juge "grave", "symbolique" et "sentimental". Le journaliste et écrivain italien Corrado Augias doit se rendre, lundi 14 décembre, à l'ambassade de France pour restituer la Légion d'honneur qui lui avait été attribuée en 2007. Une décision prise pour protester contre la décoration du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, et que l'intellectuel de 85 ans explique par le "profond lien émotionnel et affectif [qu'il a] avec la France", dont son père est originaire.