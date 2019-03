Visite de Xi Jinping en France : la Chine commande pour 30 milliards d'euros d'avions à Airbus

Le contrat est finalement près de deux fois important que prévu. Le constructeur aéronautique européen a confirmé ce lundi la "commande de 300 appareils Airbus au total par des compagnies chinoises", un contrat nettement plus important que le pré-accord annoncé il y a plus d'un an, qui portait sur 184 Airbus A320. Au total, l'entreprise étatique CASC (China Aviation Supplies Holding Company) a signé un accord commercial portant sur 290 A320 et 10 A350.