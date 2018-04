Climat, Iran, protectionnisme... devant le Congrès, Macron souligne ses différends avec Trump

Au cours de son discours, Emmanuel Macron a soigné son auditoire et sa fibre patriotique en évoquant les nombreux soldats américains venus défendre la France, dans les différents conflits mondiaux. Il a rappelé les liens des deux pays, leurs sacrifices communs puis a rendu un hommage appuyé aux vétérans américains qui "ont lutté pour notre liberté", lors du débarquement. "Je rend hommage à votre courage et votre dévotion", a-t-il dit. Poursuivant son discours, il a évoqué ensuite Simone de Beauvoir, Chateaubriand, Abraham Lincoln, les liens culturels comme le blues et le jazz "qui ont connu une résonance si forte en France". "Notre histoire, c'est l'histoire d'un dialogue ininterrompu (...) c'est la plus belle réussite de la concrétisation de nos liens, et de nos valeurs", a-t-il déclaré, sous les applaudissements des "Congressmen".





Tout cela pour rappeler aux Américains et à Donald Trump que les liens unissant les deux pays ne se limitent pas à cela. Il a encouragé les deux nations à aller plus loin pour "faire face aux défis mondiaux". "Nos valeurs sont attaquées et nous devons réussir sans oublier nos principes et notre histoire", a dit le président français. Une partie du discours sans doute venue chatouiller quelque peu les oreilles du président Trump.