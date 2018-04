Mais pourquoi Macron a-t-il offert une bouture de chêne à Trump ?

"Entre le 1er et le 26 juin 1918, la 2ème division d’infanterie de l’armée américaine, composée de la Brigade des Marines et du 23ème régiment d’infanterie, a repoussé les offensives allemandes, perdant près de 2000 hommes. Depuis, en hommage à cette bataille et au sacrifice des soldats américains, le Bois Belleau porte le nom de 'Bois de la Brigade des Marines'", rapporte ledit communiqué.





"Contribuant à forger la réputation du corps des Marines, cet événement est à l’origine d’un mythe qui perdure encore aujourd’hui : la légende veut que les soldats américains se soient retrouvés à la fin des combats pour se rafraîchir à l’eau d’une fontaine. Cette fontaine est devenue un lieu mythique pour les Marines. Il est dit qu’un Marine doit y venir au moins une

fois dans son existence, et que s’y désaltérer offrirait une année de vie supplémentaire", précise t-il encore.