Révision de la Constitution russe : l'opposition dénonce un "énorme mensonge"

Preuve que l’issue du référendum n’a jamais fait de doute : la réforme a été approuvée par le législateur en début d'année et le nouveau texte de la Constitution est déjà en vente dans les librairies. Quoiqu'il en soit, cette réforme a profondément inquiété l'opposition et les ONG.

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a parlé, commentant les premiers résultats, de "falsification" et d'"énorme mensonge", appelant ses partisans à se mobiliser pour les prochaines élections régionales de septembre. "Poutine a humilié tout le monde (...) Même dans la plupart des pays du Tiers monde, il n'y a pas une telle honte", a-t-il lancé, accusant le président de vouloir "diriger la Russie à vie". Pour Alexeï Navalny, "rien ne sera réglé sans sortir dans la rue". Mais il s'est gardé d'appeler à des manifestations dans l'immédiat. Ce qui n’a pas empêché un petit groupe de Moscovites de manifester leur mécontentement dans le centre de la capitale, malgré l'interdiction des rassemblements imposée à cause du nouveau coronavirus.

Selon les critiques du Kremlin, le pouvoir a multiplié les ruses pour s'assurer un succès retentissant et une participation électorale forte au scrutin, avec par exemple une loterie avec des cadeaux pour les participants et des bons d'achat pour ceux votant en ligne. L'aspect le plus insolite aura été l'installation de lieux de vote de fortune en extérieur, dans les cours ou sur des terrains de jeux, sans grand respect du secret du vote ni surveillance adéquate des urnes. Le but de la manoeuvre, d'après l'opposition, n'était pas de protéger l'électorat du nouveau coronavirus mais de se fabriquer un résultat sur-mesure.

L'ONG Golos, spécialisée dans l'observation des élections et honnie des autorités, a pour sa part relevé plus de 2.000 violations des règles électorales telles que des pressions hiérarchiques sur les fonctionnaires et des salariés pour qu'ils aillent voter.

La commission électorale n'a constaté pour sa part "aucune infraction sérieuse" pendant le scrutin.