Vol Ryanair dérouté : l'UE va frapper Loukachenko "au portefeuille"

Ces sanctions vont viser les exportations de potasse, les secteurs du tabac, du pétrole et de la pétrochimie, les armes et équipements utilisés pour la répression de l'opposition et les biens à double usage, civil et militaire, a-t-il précisé. Des mesures contre le secteur financier sont également en discussion, a-t-il ajouté. "Il s'agit de sanctions qui vont faire mal", comme l'ont demandé les dirigeants européens, a commenté le diplomate.

"L'Union européenne n'adopte pas souvent des sanctions économiques et cela prend du temps", a souligné un autre diplomate. Après le feu vert attendu lundi, le service diplomatique de l'UE les finalisera sur le plan juridique afin qu'elles entrent en vigueur "le plus vite possible".