Avion intercepté : l'Union européenne sanctionne et isole la Biélorussie

Les dirigeants de l’UE ont également recommandé aux compagnies européennes de contourner l’espace aérien de l’ancienne république soviétique, a ajouté le porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel. Le Royaume-Uni et l’Ukraine avaient déjà placé la zone sur liste noire, tandis que les compagnies Lufthansa, SAS et Airbaltic avaient annoncé éviter le survol.

Le Conseil appelle aussi à "élargir dès que possible la liste des responsables et entités" déjà visés par des sanctions. Environ 88 personnes, dont le chef de l’Etat Alexandre Loukachenko, et sept entités sont touchés par une interdiction de voyager dans l'UE et un gel des avoirs. Ces restrictions ont fait suite à la répression de l’opposition et la conduite de l’élection présidentielle du 9 août dernier, jugée "truquée" par l’Europe.