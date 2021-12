Volcan Cumbre Vieja aux Canaries : l'éruption approche d'un record

Les scientifiques en sont d'ailleurs persuadés ; l'éruption sera sans doute la plus longue jamais connue sur l'île espagnole. Et pour cause : le record actuel date de 1585, avec 84 jours d'éruption.

Cela fait 74 jours, ce jeudi 2 décembre, qu'il crache sa lave et ses gaz toxiques. Et le volcan Cumbre Vieja, sur l'île de la Palma, aux Canaries, ne donne aucun signe d'assouplissement.

"Le jour où s’arrêtera cette sismicité, on aura déjà une forte indication qu'on n'a plus d'arrivée profonde de magma. Et lorsqu'on verra une diminution conséquente des flux de gaz émis, on pourra commencer à penser que l’éruption tend vers sa fin", explique au 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Patrick Allard, vulcanologue à l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP) qui participe à l'étude du volcan.