Volcan Nyiragongo en RDC : dans l’angoisse d'une éruption, des dizaines de milliers d'évacués

Dans un tel scénario, "les gaz dissous dans les eaux profondes du lac montent, surtout le CO2, et asxphyxient tous les êtres vivants autour du lac Kivu du côté congolais et rwandais", selon une note récente du laboratoire de volcanologie de Goma (OVG), pour qui "il y aurait des milliers de morts" dans les deux pays.

"Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau" du lac, a-t-il mis en garde, évoquant clairement le scénario catastrophe, bien connu et identifié pour le lac Kivu, d'un risque de déstabilisation du gaz sous le lac ("éruption limnique", dans le jargon des spécialistes).

Plus de deux cent cinquante séismes ont été enregistrés en trois jours à Goma, ville secouée par l'éruption du Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué mercredi 26 mai l'observatoire volcanologique local. "De samedi à mardi matin, plus de 269 tremblements de terre ressentis ont été enregistrés" par l'Observatoire volcanologique de Goma (OVG), indique cet organisme dans une note technique datée de mardi, dont l'AFP a eu copie.

Le séisme de plus grande ampleur enregistré a été ressenti mardi avec une "magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter", a-t-il ajouté. Les séismes se sont poursuivis avec la même intensité ce mercredi dans la ville, où d'impressionnantes fissures étaient visibles sur le sol. Avec les nouvelles secousses, plusieurs de ces fissures se sont notablement élargies, gênant même par endroits la circulation automobile. Certains tremblements de terre particulièrement forts ont aussi provoqué l’effondrement de nouveaux bâtiments à étages et des lézardes sur les murs des habitations.

Devant la persistance des séismes, des centaines d'habitants ont recommencé à fuir en voiture la ville, prenant la route du sud-ouest vers la région du Masisi, ou la direction de la frontière avec le Rwanda qui jouxte le sud de la ville. Beaucoup ont embarqué tout au long de la journée au port de Goma pour se rendre par bateau à Bukavu, sur la rive du lac Kivu, et s'y mettre à l'abri. L'ONU a pour sa part annoncé "relocaliser" hors de Goma ses personnels non essentiels, internationaux et nationaux. La plupart des organisations internationales et ONG, nombreuses dans la ville, ont déjà discrètement fait de même.