La Cour suprême américaine confirme les 241 ans de prison d’un adolescent

Retour en 1995. Un jour d’hiver, Bobby Bostic, alors âgé de 16 ans, se lance dans un vol à main armé improvisé avec un ami de deux ans son aîné. Ils dérobent de l’argent à un groupe de personnes dans le quartier de Botanical Heights, dans le Missouri. L’adolescent tire sur l’un deux, il ne sera heureusement qu’éraflé par la balle. Les deux compères car-jackent ensuite une voiture, délestent sa conductrice de ses bijoux et de son argent et l’abandonnent quelques blocs plus loin. Une heure plus tard, les délinquants sont arrêtés.





"Je ne pensais pas que je vivrais jusqu'à mes 18 ans parce que tout le monde autour de moi mourait, donc je me disais que c'était juste une question de temps avant que je ne meure moi-même", explique-t-il aujourd'hui avec du recul.





Le complice de Bobby opte pour la négociation de peine : il plaide coupable et écope de 30 ans de prison. L'adolescent, lui, refuse et choisit le procès. Il est jugé coupable de 18 infractions pénales. La juge de la ville de Saint-Louis, Evelyn Baker, prend la décision de cumuler les peines et non de les confondre. Bobby Bostic est condamné à 241 ans de prison. "Vous avez fait votre choix, vous allez devoir vivre avec votre choix. Vous allez devoir mourir avec votre choix parce que, Bobby Bostic, vous allez mourir en prison", lui assène-t-elle alors.