Vote du Brexit reporté : que va faire Boris Johnson ?

JT 20H - Ce samedi, les députés britanniques ont décidé le report de leur vote sur l'accord du Brexit. Que peut maintenant faire Boris Johnson ?

Avec le nouveau rebondissement dans le dossier du Brexit, la météo politique à Londres est d'un brouillard persistant. Mais Boris Johnson veut avancer, et promet en début de semaine prochaine un projet de loi qu'il va présenter au Parlement britannique. Tout cela dans le but de bien avoir un divorce pour le 31 octobre 2019. Les détails avec notre journaliste François-Xavier Ménage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.