"Vous ne prenez pas ça au sérieux" : les Italiens critiquent la légèreté des Français face au coronavirus

Les responsables politiques ne sont pas les seuls à regretter le "laxisme" des Français. Alors qu'Olivier Véran, traits tirés et mine fatiguée, les "conjurait" ce dimanche soir à respecter les "mesures de restrictions sociales", les Italiens sont encore plus stupéfaits. Depuis ce week-end, ils tentent donc d'alerter leurs voisins : il ne faut pas prendre le coronavirus à la légère. Au risque de voir les décès explosés et les hôpitaux surchargés.

"En France, plus de personnes sur les places que dans les bureaux de vote", titre Il Messaggero , stupéfait. Le quotidien accuse très directement "les Français, mais surtout les Parisiens" d'avoir montré pour la "deuxième fois en quelques jours" qu'ils n'avaient pas compris à la gravité de la situation. Après les sorties jusqu'au bout de la nuit samedi - malgré la gravité de l'allocution d'Emmanuel Macron la veille et celle du Premier ministre quelques heures avant - les images de la population qui s'agglutine dans les parcs ou sur les quais ce dimanche ont en effet fait le tour du monde.

Aujourd'hui, les quotidiens du pays s'étonnent donc de ces images, décrites comme "surréalistes". Et surtout, ils s'inquiètent de "la courbe des contagions" qui s'approche dangereusement de celle qu'a observée l'Italie il y a une dizaine de jours. Une mise en garde qui n'est pas nouvelle. Au contraire. L'une des premières est d'ailleurs arrivée avant même que les premiers messages politiques ne soient lancés. Des correspondants français demandaient, depuis jeudi dernier, à chacun de "prendre conscience de la gravité du danger". "Il n'y a plus de temps à perdre !", écrivaient-ils déjà.

Dans la société civile aussi, on s'inquiète. Alors, une dizaine de personnes a voulu sonner l'alerte via des vidéos à destination d'eux-mêmes dix jours avant. Soit la situation dans laquelle la France serait aujourd'hui. Face caméra, ils envoient un "message depuis l'avenir". Et pour une fois, le message est limpide : "Il va se passer un vrai bordel". "Je suis persuadée que tu as entendu parler du coronavirus", lance par exemple une jeune femme, avant de continuer, "tout comme je suis certaine que tu es en train de prendre la chose à la légère". Un message qui cible directement tout ceux qui continuent à vivre sans la conscience de cette menace. Sans se rendre compte que, à ce rythme, "dans dix jours, la vie ne sera plus comme avant", pour reprendre les mots de l'un des participants. Un jeune homme avertit ainsi que, comme en Italie, "les infections ne vont cesser d'augmenter" prouvant "que tout ça ne sont pas des 'conneries' comme tu le penses". Car c'est bien ce "laxisme" qu'Emmanuel Macron a regretté hier qui pourrait conduire à voir le chiffre des citoyens contaminés exploser, comme ce fut le cas en Italie. Résultat chez nos voisins? "On est dans une belle quarantaine, comme celle qu'on ne voit que dans les films".