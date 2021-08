La Géorgie, l’Iran et la Turquie rejoignent la liste des pays classés "rouges", les règles qui s'imposent

La Géorgie, l’Iran et la Turquie seront placés sur liste rouge (et non plus orange) dès dimanche, selon un arrêté paru au Journal officiel. Le principal changement est, pour les non vaccinés avec l’un des 4 produits validés par l’EMA, qu’ils devront respecter un isolement obligatoire et contrôlé de 10 jours à l’arrivée en France. L’Albanie, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie seront en zone orange (et non plus en zone verte) à partir de dimanche. Enfin, le Chili et l’Uruguay passent en zone verte (et non plus en zone orange) dès à présent.

Ainsi, la Géorgie, l’Iran et la Turquie en rejoignent le Maroc, l'Algérie, l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l'Indonésie, Les Maldives, le Mozambique, la Namibie, le Népal, Oman, le Pakistan, la République démocratique du Congo, la Russie, les Seychelles, le Suriname et la Tunisie.