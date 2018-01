Vu du ciel, le Wadi Rum s'étend à perte de vue

Ce désert abrite de nombreux labyrinthes, de longs lacets de roches creusés par le temps, sculptés par les siècles. Il fait 700 km carrés et un silence mystérieux y règne. Seuls quelques troupeaux de dromadaires y sont installés. On compte environs 2000 bêtes dans ce désert, élevées par des tribus bédouines. Le Wadi Rum était le corridor qu'empruntait les caravanes pour se rendre en Arabie Saoudite. Ce n'est plus le cas et les bédouins sont conscients que leur mode de vie est voué à disparaître face au changement, à la modernité. Le tourisme y a progressivement remplacé le commerce, Hollywood en à fait son décor pour le film Lawrence d'Arabie.



