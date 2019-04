Washington : l'éclosion des fleurs de cerisier, un moment de bonheur pour les Américains

La floraison des cerisiers de Washington est un moment unique, magnifique et à la fois éphémère. Ils ont été offerts à la ville par les Japonais en 1912. Près de 1,5 million de visiteurs sont attendus pour admirer ce spectacle doté de plusieurs nuances de rose. C'est une journée importante pour les Américains, qui viennent en masse chaque année pour profiter de 24 à 48 heures de bonheur. En effet, cet endroit fait partie intégrante de leur vie.



