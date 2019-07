Washington, sous les eaux après des pluies diluviennes

Le 8 juillet 2019, des pluies diluviennes ont inondé Washington et le Maryland. En à peine deux heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. Les pompiers du district de Washington ont dû secourir des dizaines d'automobilistes pris au piège. A l'heure actuelle, il est encore difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts.



