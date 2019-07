Julian Assange ne sera pas extradé vers un pays où il pourrait risquer la peine de mort

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange est accusé d'espionnage par les Etats-Unis, qui ont requis son extradition. L'audience pour étudier cette demande aura lieu fin février 2020 au Royaume-Uni. Mais lundi lors d'une visite en Equateur, le ministre d'Etat britannique pour l'Europe et les Amériques, Alan Duncan, a assuré que l'Australien ne sera pas extradé vers un pays où il pourrait risquer la peine de mort. Or, la majorité des Etats américains appliquent la peine capitale. Et selon le site spécialisé Death Penalty Information Center, la justice fédérale américaine autorise la peine de mort pour les crimes passibles de la peine capitale, y compris l'espionnage.