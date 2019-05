Wikileaks : Julian Assange refuse d'être extradé vers les Etats-Unis

Cette audience, au lendemain de sa condamnation à 50 semaines de prison pour violation de sa liberté provisoire dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle, promet d'être la première d'une longue série avant que la justice ne se prononce. Selon l'avocat spécialiste des extraditions Ben Keith, la bataille judiciaire qu'il a engagée a peu de chance de succès et pourrait durer entre 18 mois et deux ans.





La prochaine audience a été fixée au 30 mai et la justice britannique n'a pas encore reçu tous les documents concernant la demande américaine. Pour Jennifer Robinson, son avocate, son arrestation a créé "un dangereux précédent" pour "les journalistes" dans le monde. En cas d'extradition, "l'enjeu pourrait être une question de vie ou de mort pour M. Assange", a expliqué Kristinn Hrafnsson, rédactrice en chef de Wikileaks.