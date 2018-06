VIDÉO - William en Israël, une visite historique

Il est le premier et c’est donc historique. Pour la première fois, un membre de la famille royale a foulé officiellement les terres israéliennes et palestiniennes. L'avion de la Royal Air Force du prince William, en provenance de la Jordanie voisine, s'est posé à 15H10 sur le tarmac de l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv. Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, est arrivé sans son épouse Kate, la duchesse de Cambridge. Le prince entreprend cette visite dans une période sensible. La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël reste en travers de la gorge des Palestiniens et l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis dans la ville en mai a coïncidé avec un bain de sang dans la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus.





Les services du prince au palais de Kensington insistent sur le fait que le déplacement en Jordanie, en Israël et dans les Territoires palestiniens serait dénué de message politique, mais visait à aller au-devant des populations, de leur jeunesse, de leur culture et de leurs forces d'innovation. La visite met aussi l'accent sur la mémoire et les réfugiés. Elle aura une dimension spirituelle jeudi à Jérusalem, mais aussi personnelle puisque le prince se rendra sur la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice.