Windsor : grands préparatifs pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

Le prince Harry épousera Meghan Markle, le samedi 19 mai 2018. Au château de Windsor, en Grande-Bretagne, les préparatifs vont bon train. L'ambiance est aux répétitions diverses et les drapeaux ainsi que les caméras de télévision sont déjà installés partout.



