Windsor : la calèche royale sortie pour la répétition générale

J-2 avant les noces qui seront sans doute les plus regardées de cette année 2018. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs sont déjà réunis devant le château de Windsor. Ils ont eu la chance d'apercevoir la calèche royale et son escorte lors de la répétition générale du mariage du prince Harry et de Meghan Markle.



