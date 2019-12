Le Youtubeur le mieux payé au monde a… 8 ans !

Il est nommé dans un classement Forbes et a gagné 26 millions de dollars cette année. Pourtant, il n’a que 8 ans. Il s'agit de Ryan Gaun, et il est le Youtubeur le mieux payé en 2019, selon le magazine américain.

Cette année, il a gagné 4 millions de dollars de plus que l’an dernier, soit près de 3,6 millions d’euros, toujours d'après les calculs de la publication américaine . Connu sous le pseudo Ryan Kajin, quand ce n’est pas juste par son prénom, cet enfant prend donc la première place sur la liste des personnes qui gagnent les plus hauts revenus sur cette plateforme.

Tout a débuté pour lui lorsque'il n’avait que.. 3 ans. Ses vidéos consistaient à faire du "unboxing", c’est-à-dire à ouvrir des boîtes, face caméra, de jouets qu’il avait sélectionnés dans un magasin de jeu ou qu'on lui offrait. Plus tard, il a pu commencer à en faire des critiques constructives. Désormais, il est passé aux expériences et aux vidéos explicatives et didactiques pour un public d’enfant. Résultat : cinq ans plus tard, sa chaîne YouTube compte 23 millions d'abonnés.

Si la prématurité de cette fortune peut paraître ahurissante, elle n’est finalement pas si exceptionnelle. A la troisième place du podium on trouve ainsi Anastasia Radzinskaya. Elle a 5 ans et ses revenus sont estimés à 18 millions de dollars cette année...