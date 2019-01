Yulen, 2 ans, tombé dans un puits en Espagne : les secouristes devraient l'atteindre mardi, l'espoir de le retrouver vivant s'amenuise

Depuis la disparition de Yulen, 2 ans, tombé dans un puits très étroit et profond à Totalan, près de Malaga, dimanche, les autorités n'en ont eu aucun signe de vie. Et les recherches du garçonnet se sont heurtées jeudi à des obstacles, qu réduisent l'espoir de le retrouver vivant cinq jours après l'accident.





Dans une course contre la montre qui tient en haleine le pays et au-delà, les autorités ont creusé un tunnel vertical, parallèle au puits de 25 centimètres de diamètre et environ 100 mètres de profondeur où est tombé le garçon, dans le sud de l'Espagne. Un amas de pierres et de terre, entraîné par l'enfant dans sa chute, à environ 70 mètres de profondeur, empêche les pompiers, ingénieurs et spécialistes des forages de parvenir à Yulen, qui serait coincé en dessous. On ne sait pas si la section du puits sous l'amas de pierres a une arrivée d'air, a précisé l'ingénieur Angel Garcia Vidal, à la tête de l'équipe chargée des travaux.





Ensuite, ce tunnel a été sécurisé avec une paroi afin d'éviter les éboulements, ce qui a pris plusieurs heures. Et enfin, une équipe de mineurs devrait descendre ce mardi dans ce tunnel dans une cage métallique et creuser horizontalement sur les quatre mètres séparant le tunnel du puits. La brigade minière composée de huit membres devrait forer manuellement une galerie horizontale de quatre mètres menant à l'enfant.





"Nous continuerons à travailler et nous n'allons pas arrêter une minute jusqu'à sortir l'enfant de là, soyez-en sûrs. Personne dans l'équipe ne doute du fait que nous allons le sortir et nous croisons les doigts, nous espérons pouvoir le secourir en vie", a pour sa part déclaré la sous-préfète de Malaga, Maria Gamez. Pour rappel, des cheveux identifiés comme appartenant à l'enfant ont d'ores et déjà été retrouvés dans la cavité, confirmant qu'il s'y trouvait bien.