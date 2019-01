Yulen, 2 ans, tombé dans un puits en Espagne : "Tant qu’une victime n’est pas retrouvée, elle est toujours considérée vivante"

La Rédaction de LCI : que vous évoque le sauvetage en cours en Espagne ?





Didier Delabre, chef d'équipe secours et conseiller technique national pour Spéléo Secours Français

C’est une intervention extraordinaire au sens propre du terme. Secourir des randonneurs qui ont glissé dans un puits, cela arrive, mais il s’agit le plus souvent de cavités humainement pénétrables. Ce cas de figure est vraiment particulier car il s’agit d’un puits artésien foré avec un diamètre très étroit et pas dans de la roche pure, avec une victime très petite. En l’occurrence, un adulte serait peut-être resté coincé à l’entrée de la cavité et aurait sans doute pu être dégagé plus facilement. Ce qui rend l’intervention d’autant plus délicate est que l’accès par lequel est arrivé l’enfant ne peut être agrandi car il y a des risques d’effondrement.









La profondeur est-elle un facteur de difficulté supplémentaire ?

La profondeur n’est pas un critère de difficulté en soi, ce qui l’est en revanche c’est l’accès : en l’occurrence la largeur et la qualité de la roche. Je dirais même qu’il vaut mieux intervenir dans un puits de 300m de profondeur avec une roche bien saine. A titre d’illustration, les secouristes spéléologues interviennent sur des profondeurs de cet ordre et même bien plus importantes, les cavités les plus profondes en France se situant au-delà de 1000 mètres de profondeur. Pas plus tard qu’il y a quelques mois, nous avons justement participé à un exercice qui consistait à remonter un puits de 100 mètres.









Comment cela se passe généralement sur le terrain en pareille situation ?





Il n’y pas de règle bien établie, à chaque situation son mode d’intervention. Cela dépend de plusieurs paramètres, dont la profondeur et l’existence d’un contact direct avec la victime. Le forage, qui a été retenu dans le cas espagnol, fait en effet partie des options. Et à première vue, il n’y avait d'ailleurs pas vraiment d’autre possibilité à cause du bouchon sur lequel les secouristes sont tombés à moins 75 mètres. Or, le terrain et la qualité de la roche encaissante est primordiale quand on met en place un forage. Lorsque la roche est saine, elle sert de guide comme paroi alors que quand elle est friable, il faut renforcer en tubant pour éviter que des cailloux glissent au fur et à mesure. Imaginez-vous creuser dans du sable : si vous ne mettez pas de gaine, le sable va reprendre sa place. D’où la présence sur place, d’experts géologues.





Ensuite, il y a normalement des sauveteurs dédiés à l’abordage de la victime, des équipes chargées de mettre en place des transmissions pour communiquer le long de la cavité, des équipes d’évacuation , mais aussi parfois des équipes d’obstruction chargées d’élargir certains passages et enfin une équipe de gestion.