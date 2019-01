Yulen, deux ans, tombé dans un puits en Espagne : que sait-on sait de l'accident et des opérations de secours ?

C'est à Totalan, en Andalousie, que le tragique accident s'est produit. Selon la famille de Yulen, ce dernier est tombé dans le trou destiné à puiser de l'eau d'une largeur de 25 cm et non signalé, alors qu'il jouait à proximité de l'endroit où ses parents préparaient un déjeuner en montagne. El Pais précise ce mardi que, pour creuser ce puits, des démarches administratives doivent être faites et certaines normes respectées (le trou doit notamment pouvoir être bouché), mais qu'aucune trace de telles démarchent existent pour le trou où est tombé l'enfant. Dit autrement : ce puits est illégal.