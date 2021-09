Zones "anti-LGBT" : sous la pression de l'Union européenne, la Pologne recule

La pression exercée par l'Union européenne aurait portée ses fruits. Lundi, les trois régions polonaises de Cracovie, de Rzeszow et de Lublin, au sud et à l'est du pays, ont décidé de faire marche arrière et de renoncer à devenir des "zones sans idéologie LGBT". La semaine dernière, c'était celle de Kielce qui renonçait à ce statut.

En Pologne, une centaine de collectivités locales constituant près du tiers du territoire national avaient adopté depuis 2019 une résolution "anti-idéologie LGBT" ou une "charte des droits des familles". La plupart sont situées dans le sud-est et l'est, des zones traditionnellement très catholiques. Celles qui ont renoncé récemment à ces zones polémiques les ont remplacées par des déclarations rappelant leur attachement à la tolérance, au christianisme ou encore au rôle traditionnel de la famille dans la vie la société polonaise.