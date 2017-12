Zoom : New York, la ville des fêtards du monde entier

Malgré une température inhabituelle de moins -10°C, des millions de personnes venues des quatre coins du monde viennent à New York pour les célébrations du Nouvel An. A cette occasion, l'équipe de TF1 nous fait découvrir les lieux les plus fréquentés de cette ville, une fois la nuit tombée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.