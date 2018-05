Zoom sur la Costa Brava à moto

Son patrimoine fait la richesse de la Costa Brava, en Espagne. Parmi eux, le monastère de Sant Pere de Rodes est un impressionnant monument sur plusieurs niveaux. Cet ancien monastère bénédictin du Xème siècle a derrière lui une histoire lourde de vol, d'incendie et de pillage. On peut également citer le Cap de Creus, une réserve naturelle terrestre et maritime de 13 000 hectares.



