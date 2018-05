Zoom sur les élections législatives en Irak

En Irak, 7 000 candidats concourent aux premières élections législatives après la bataille contre Daesh, pour pouvoir occuper les 329 sièges au Parlement. Le scrutin a lieu ce 12 mai et 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Via ces élections, ces derniers espèrent réellement tourner une page marquée par la violence et la corruption.



